Еще в одной области объявлен карантин

Во Львовской области в связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями с сегодняшнего дня объявлен карантин в детских садах и школах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, такое решение принято сегодня на совещании при участии первого заместителя председателя ОГА Валерия ПЯТАКА.

Председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ также дал указание своему заместителю Игорю ДЕРЖКО сегодня подготовить распоряжение об объявлении карантина также во всех высших учебных заведениях области.

В комментарии УНИАН главный государственный санитарный врач Львовской области Роман ПАВЛИВ заявил, что по состоянию на 27 октября в регионе зарегистрированы 6 летальных исходов от пневмонии. Он отметил, что окончательные результаты анализов будут известны через 2-3 недели.

По информации компетентных источников, в течение прошлых суток, 28 октября, в городе Червонограде умер 31-летний мужчина, у которого предварительно диагностировали пневмонию, аналогичный случай произошел этой ночью в Дрогобыче. Оба больных обратились к медикам с первыми признаками заболевания.

Также источник сообщил, что во Львовской областной клинической больнице трех беременных женщин, у которых была диагностирована пневмония, перевели в реанимационное отделение.

Главный врач областной клинической больницы Александр ЛЕМИШКО в комментарии УНИАН заявил, что беременные женщины переведены не в реанимационное отделение, а «в отдельный корпус больницы в палаты интенсивной терапии». По его словам, это сделано для того, чтобы изолировать больных женщин от других беременных и рожениц.

«У всех трех беременных диагностирована пневмония, однако окончательно об этом можно будет говорить, когда будут готовы результаты бактериологических посевов», - отметил А.ЛЕМИШКО.