После выборов тарифы на коммунальные услуги взлетят на 70%?

Бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады Александр ПОПОВ прогнозирует, что после президентских выборов тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 70%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время посещения Кременчуга (Полтавская обл.).

«Это возможно в том случае, если государство не будет выделять дотацию на покрытие разницы в тарифах между ценой, по которой Украина приобретает газ, и ценой, по которой газ реализуется предприятиям теплоэнергетики. Судя по бюджету-2010, средств на это нет, то все время остается риск того, что тарифы будут подниматься… Если не вкладывать в дотации разницу в тарифах, то цена на ЖКХ услуги поднимется на 70%», - сказал А.ПОПОВ.

Также он прогнозирует, что еще одной причиной для повышения тарифов является условие Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения до рыночной цены.