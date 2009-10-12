Экс-глава Надра Банка объявлен в государственный розыск

Генеральная прокуратура объявила бывшего председателя правления банка "Надра" Игоря Гиленко в государственный розыск. Об этом журналистам сообщил генпрокурор Александр Медведько. Следствие подозревает господина Гиленко, а также ряд других сотрудников банка, в растрате и нецелевом использовании средств. И хотя генпрокурор полагает, что расследование началось вовремя, участники рынка уверены, что Игоря Гиленко уже давно нет в стране и шансы на его поимку невелики, пишет " Коммерсантъ-Украина ".

Генпрокурор Александр Медведько официально заявил, что в рамках расследования было принято решение объявить в государственный розыск бывшего председателя правления банка "Надра" Игоря Гиленко, который, как утверждает генпрокурор "является гражданином России", а также ряд других руководителей банка. Как известно, господин Гиленко возглавлял правление банка с июля 1997 года и был уволен с этого поста 11 февраля 2009 года, на следующий день после того, как в банке была введена временная администрация.

"Вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых,– подчеркнул Александр Медведько.– Кроме того, подано обращение в суд, чтобы в случае задержания их могли принудительно доставить в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде ареста".

Напомним, банк "Надра" стал вторым после Проминвестбанка кредитным учреждением в Украине, получившим крупную сумму от государства. Чтобы вернуть внешним кредиторам $230 млн, в октябре 2008 года банк получил от НБУ заем в размере 1,5 млрд грн. Впоследствии центробанк увеличил сумму рефинансирования банка до 7,8 млрд грн, из них по кредитам на 4 млрд грн залогом выступила финансовая гарантия Group DF Дмитрия Фирташа, по остальной сумме – пул ипотечных кредитов (ипотека составляет 75% портфеля розничных кредитов "Надра"). Вкладчикам банка за прошедший год вернули всего 4,5 млрд грн.

Как рассказал генеральный прокурор, первое уголовное дело, касающееся деятельности банка, было возбуждено еще 12 августа – по факту присвоения "должностными лицами одного из частных предприятий" кредитных средств на сумму 173 млн грн. Второе уголовное дело, по аналогичному факту, было возбуждено Генпрокуратурой 20 августа, при этом сумма незаконно присвоенных кредитных средств, фигурирующая в деле, составляет 211 млн грн. "Это очень сложные для расследования дела, поскольку они связаны с выемкой огромного количества документов и банковской тайной",– подчеркнул господин Медведько.

По словам генпрокурора, в ходе расследования двух дел было возбуждено третье уголовное дело по ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"; карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет) – на этот раз в отношении сотрудников банка "Надра", в числе которых фигурирует и Игорь Гиленко.

"Хочу уточнить, что до банка `Надра` руки у нас дошли своевременно",– подчеркнул Александр Медведько. С этим утверждением не согласны участники рынка. По их мнению, шансы на то, что господин Гиленко попадет в руки украинского правосудия, невелики. В неофициальных беседах банкиры говорили, что Игоря Гиленко в Украине давно нет. Источник Ъ в банке "Надра", в частности, утверждал, что Игорь Гиленко имеет не только российское, но австралийское гражданство и покинул страну уже на следующий день после введения в банке временной администрации. А по данным австралийского журнала BRW, Игорь Гиленко в 2005 году занял восьмое место в рейтинге молодых австралийских миллионеров. "У меня нет доверия к нашей власти, в том числе к правоохранительным органам, они имитируют деятельность. Понятно, что человек все бросил и уже уехал из страны,– говорит президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.– Даже если человек украл большую сумму денег, у нас достаточно поделиться с `органами` – и никаких особенных проблем не будет".

Показания Игоря Гиленко должны прояснить ситуацию не только со злоупотреблениями в банке, но и со всеми проблемными кредитами, уверены банкиры. "Первоисточник имеет полную информацию. Если господин Гиленко найдется, то он сможет дать ответы на все вопросы, касающиеся банка `Надра`",– считает председатель правления банка "Хрещатик" Дмитрий Гриджук. По информации источника Ъ в банке "Надра", за счет рефинансирования НБУ в ноябре 2008 года–январе 2009-го займы получили несколько десятков фиктивных фирм.