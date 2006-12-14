Черновецкий не выполнит просьбу Черномырдина

Столичные власти инициируют создание на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко Аллеи памяти кинозвезд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, переданном УНИАН.

Там, в частности, планируется открыть мемориал, посвященный известному актеру и режиссеру Сергею Бондарчуку. Раньше, по сообщению пресс-службы, по просьбе посла Российской Федерации в Украине и руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии России предлагалось переименовать в честь С.Бондарчука площадь Красной Пресни возле кинотеатра «Октябрь».

Городские власти также хотят переименовать в столице улицу Воровского на улицу Бульварно-Кудрявскую. Именем величайшего украинского писателя Ивана Багряного предлагается назвать улицу, которая соединит микрорайон ДВРЗ с Броварским проспектом. Это же имя присвоят библиотеке для взрослых №11 в Святошинском районе и специализированной школе №148 в Днепровском районе Киева.

Кроме того, в городе планируется открыть ряд мемориальных досок в честь известных общественных деятелей, педагогов, врачей: Софии Русовой (на доме №34 по улице Большой Житомирской), Евгения Чикаленко (Ярославов Вал, 6), Януша Корчака (Владимирская, 47) и других.

Соответствующие предложения должна рассмотреть сессия Киевсовета.