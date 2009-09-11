Подозреваемый в убийстве вице-премьера Крыма арестован в Испании

Испанская полиция арестовала подозреваемого в убийстве вице-премьера Крыма Александра Сафонцева, сообщает AFP в пятницу, 11 сентября.

По данным агентства, 33-летний гражданин Украины Олег Еремеев был арестован в четверг, 10 сентября, в городе Лас-Пальмас, административном центре испанского острова Гран-Канария. Подробности задержания не сообщаются.

Уроженец Керчи подозревается в том, что именно он являлся непосредственным исполнителем заказного убийства Александра Сафонцева, которое было совершенно 5 февраля 1998 года.

По версии украинского следствия, Еремеев заложил бомбу с дистанционным управлением в урну на турбазе "Таврия", расположенной неподалеку от Симферополя. При взрыве Александр Сафонцев получил многочисленные тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

AFP со ссылкой на Интерпол сообщает, что Олег Еремеев, несколько лет находившийся в международном розыске, неоднократно избегал арестов, так как постоянно менял свое местонахождение, в частности, нанимаясь матросом на различные торговые суда.

Агентство не уточняет, когда Еремеев будет выдан украинским властям.

В Украине о раскрытии уголовного дела, получившего большой резонанс, было объявлено в 2005 году. МВД Украины заявило, что убийство крымского вице-премьера организовала керченская преступная группировка. Были задержаны 20 фигурантов дела, из них трое были осуждены. Украинские следователи тогда же заявили, что им известны заказчики, но их имена не озвучены до сих пор, сообщает Лента.ру.

Как сообщал УНИАН, 24 августа с.г., представляя нового руководителя милиции АРК, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сказал, что приход Геннадия МОСКАЛЯ на эту должность даст импульс расследованию резонансных преступлений прошлых лет.

«Все (дела. – УНИАН) будут возобновлены, начиная от (убийства) первого вице-премьера Сафонцева и заканчивая расстрелом в «Интерклубе» в Керчи», – заверил со своей стороны Г.МОСКАЛЬ.