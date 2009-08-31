Ходорковский: интриги в лагере похожи на кремлевские

Журнал GQ в сентябрьском номере публикует воспоминания бывшего главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского, который в формате отрывочных изречений рассказывает о своем лагерном опыте. Pdf-версия публикации доступна на сайте пресс-центра Ходорковского.

Осужденный бизнесмен пишет, что в лагере выделяться из "массы" всегда опасно и почти всегда вредно. "Но можно добиться уважения", - добавляет он, отмечая, что "большинство в лагере ищет подчинения и заботы, прощая "начальству" даже самодурство и тупость".

Кроме того, Ходорковский вспоминает свои личные ощущения от проведенного в лагере времени: "Каждый день идет медленно, месяцы и годы летят незаметно"; "Единственный предмет, по которому скучаю, - компьютер. Зато почерк улучшился".

Ходорковский также высказывает мнение о положении исправительных учреждений в российском обществе: "Лагерь заменяет преступникам университет: это и образование, и связи"; "Лагерь - это антимир, здесь ложь - норма, правда - исключение"; "Интриги в лагере похожи на кремлевские, разница - только в масштабах".

Публикация GQ построена на сравнении воспоминаний Ходорковского с воспоминаниями писателя Варлама Шаламова, который 20 лет отсидел в лагерях, большую часть срока проведя на Колыме.

Ранее Ходорковский, уже будучи осужден и отправлен в колонию, выступал в прессе со статьями, посвященными своему уголовному делу, а также экономике и политике. Кроме того, он дал несколько интервью, в которых, однако, не рассказывал о своем пребывании в колонии.

Михаил Ходорковский и бывший руководитель группы "МЕНАТЕП" Платон Лебедев в 2005 году были приговорены к восьми годам лишения свободы за финансовые махинации. Ходорковский был этапирован в исправительную колонию в Читинской области.

В 2009 году начался процесс по второму уголовному делу, возбужденному в отношении Ходорковского и Лебедева. Их обвиняют в хищении и легализации доходов, полученных преступным путем. Подсудимые, как в случае и с первым делом, не признают своей вины.

Лента.ру