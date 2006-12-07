Какой будет инфляция через год

При пессимистическом сценарии развития экономики валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2007 году может составить 4% (базовый прогноз правительства, используемый при расчете бюджета – 7,5%. - УНИАН).

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ на Международной научно-практической конференции «Стратегия социально-экономического развития Украины и приоритеты денежно-кредитной политики».

Кроме того, по словам А.Кравца, при пессимистическом прогнозе инфляция в Украине по итогам 2007 года может составить 10,8% против базового прогноза 6,5%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в ноябре составила 1,8%, в январе-ноябре с.г. - 10,6%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При формировании Госбюджета на 2007 год Кабинет Министров выходил из прогноза показателя инфляции – 7,5%.