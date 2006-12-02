Глава поселкового совета требовал 225 тыс. дол. за выделение участков
14:07, 02 декабря 2006Общество
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Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), в отношении председателя поселкового совета.
Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД, он требовал 225 тыс. дол. взятки от частных предпринимателей за предоставление последним земельных участков площадью 18,8 га для садово-огородного общества и 0,6 га для строительства двух домов.
Председатель поселкового совета задержан при получении части взятки в сумме 65 тыс. дол.
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