Глава поселкового совета требовал 225 тыс. дол. за выделение участков

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), в отношении председателя поселкового совета.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД, он требовал 225 тыс. дол. взятки от частных предпринимателей за предоставление последним земельных участков площадью 18,8 га для садово-огородного общества и 0,6 га для строительства двух домов.

Председатель поселкового совета задержан при получении части взятки в сумме 65 тыс. дол.