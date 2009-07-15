Доллар в обменниках Киева растет

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,73 грн./долл., продают – по 7,79 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 14 июля.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,68-7,78 грн./долл., по продаже – 7,70-7,82 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки-продажи евро в украинских банках повысился на 0,3% по сравнению с 14 июля и составляет 10,77/10,98 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,66-10,90 грн./евро, по продаже – в пределах 10,89-11,10 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня почти не изменился по сравнению с 14 июля и составляет в среднем 0,2242 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3%, до 0,2435 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,239 грн./рубль, по продаже – 0,237-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,73 грн./долл., продают – по 7,79 грн./долл., курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Средний курс покупки-продажи евро в киевских банках составляет 10,81/10,96 грн./евро, что на 0,4% дороже, чем 14 июля.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,5% по сравнению с 14 июля и составляет в среднем 0,2260 грн./рубль, продажи – почти не изменился – 0,2458 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,77/7,79 грн., евро – 10,72/10,90 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,70/7,80 грн., евро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,73/7,77 грн., евро – 10,80/10,93 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 15 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6264, к евро – 10,670096, к российскому рублю – 0,23461.