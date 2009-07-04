Отмена учений «Си Бриз» сорвала госиспытания самолета Ан-70 - эксперт

Отмена учений «Си Бриз-2009», в ходе которых предусматривалось проведение тренировочных десантных операций, сорвала финальный этап государственных испытаний военно-транспортного самолета Ан-70, заявил в статье для «Зеркала недели» эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил САМУСЬ в статье для «Зеркала недели» .

«В рамках этих учений должен был состояться завершающий этап госиспытаний военно-транспортного самолета Ан-70. По словам источников в военном ведомстве, во время маневров с борта самолета предусматривалось выполнить свыше 400 прыжков с парашютом», - сообщил эксперт.

По мнению М.САМУСЯ, срыв учений может негативно повлиять и на рыночные перспективы украинского самолета, поскольку были сорваны и показания предположительным покупателям.

«Планировалось продемонстрировать эффективность Ан-70 потенциальным покупателям из иностранных государств, что не лишнее на фоне известных осложнений с европейским А-400М», - напомнил он.

При этом эксперт подчеркнул, что срыв государственных испытаний Ан-70 является негативным фактором для всего украинского самолетостроения.

«Кому стало хорошо от срыва завершения испытаний Ан-70? Но практически всем: россиянам, которые уже несколько лет водят Украину за нос с этим самолетом; европейцам, которые видят в Ан-70 конкурента своему А-400М; китайцам, которые завершают создание аналогичного самолета; американцам, которые стремятся заполнить рынок своими С-130. Плохо стало только Украине», — объяснил М.САМУСЬ.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Верховная Рада Украины не внесла в повестку дня проект закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2009 году для участия в многонациональных военных учениях, в перечне которых были и «Си Бриз».