Дебютный фильм украинского режиссера покажут на Берлинале (видео)

Дебютный фильм украинского режиссера Марыси Никитюк "Когда падают деревья" вошел в конкурсную программу Panorama Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

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Картина была создана совместно кинематографистами Украины, Польши и Македонии при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Роли в нем исполняют Соня Халаимова, Максим Самчик, Настя Пустовит, Женя Григорьев, Аэлита Назаренко, Петр Пастухов.

Эта драма снята в стиле магического реализма. В центре внимания — три поколения, пытающиеся найти внутреннюю свободу. Пятилетняя Витка, ее сестра Лариса, возлюбленный Ларисы — бандит Шрам. Место действия — наши регионы. Декорации — сама природа, которая слилась со сплошным социальным хаосом.

Главные роли в картине исполнили Соня Халаимова, Максим Самчик, Настя Пустовит, Маша Трепикова, Иван Блиндер и пр.

Panorama Berlinale – одна из основных секций фестиваля, основанная в 1982-м году как площадка для смелых и неординарных фильмов, расширяющие рамки смыслов и визуальной эстетики. Свою миссию Panorama формулирует следующим образом: «Целью Панорамы есть поиск по всему миру новых импульсов в тенденциях кинематографа, а также показывать фильмы с мощным художественным видением и мужеством быть другими».