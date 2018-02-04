В центре Днепра месяц лежат останки собаки, умершей от опасной инфекции (видео)

От животных лептоспирозом могут заразиться и люди, а смертность от болезни может достигать 50%.

В Днепре уже месяц не могут убрать останки собаки, которая умерла от опасного лептоспироза. Эта инфекция угрожает не только животным, но и людям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Днепропетровщине разгорелся скандал из-за бойцовской собаки, которая покусала 5-летнего ребенка

Сундук находится на заднем дворе ветеринарной клиники и согласно заверений врачей герметичен и дезинфицирован. Ветеринары говорят, что больного Марсика в клинику привели хозяева месяц назад, спасти животное не смогли. Когда врачи получили результаты анализов, глазам не поверили – с болезнью, которая поразила собаку, они не сталкивались уже два десятка лет.

"На самом деле это ЧП! Потому что это особо опасное заболевание", - признает врач Игорь Кацюк.

От животных лептоспирозом могут заразиться и люди, а смертность от болезни может достигать 50%. Инфекция живет месяцами – от умершего животного она разносится грызунами, потом уходит в почву, а оттуда в водоемы.

"Если просто оставить труп или закопать его, будет расти этот очаг. Требуется специальное место для уничтожения", - пояснил председатель ассоциации ветеринаров Днепра Владислав Чумак.

Как сообщал УНИАН, в Днепре зоозащитники провели акцию за цирки без животных.