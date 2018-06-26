Этнофестиваль “Країна мрій”, или Где выгулять вышиванку

- Как попасть на Певческое поле? - спросил меня в пятницу знакомый львовянин, который на несколько дней приехал в столицу по делам. Сразу поняла, что собирается он на этнофестиваль “Країна мрій”. Вот и посоветовала ехать к Лавре, а там уже идти следом за людьми в вышиванках.

Лучше ориентира, по-видимому, не найдешь. Такое разнообразие национальной одежды в одном месте может собрать, наверное, только “Країна мрій”. Олег Скрипка проводит свой фестиваль уже в шестой раз — и ежегодно на зеленых склонах Певческого поля собирается все больше и больше сторонников своего, родного. А в этом году и подавно, ведь из-за нехватки средств фестиваль должны были сократить до одного дня вместо традиционных трех. Очевидно, это тоже стало одной из причин, почему на “Країні мрій” люди в вышиванках стали собираться еще утром.

Я попала на Певческое поле где-то в час дня. Уже тогда, несмотря на безумную жару, на импровизированной аллее, которая вела к главной сцене, было не протолкнуться. Люди приходили целыми семьями, большими компаниями и в одиночку. Рассматривали разложенные на Аллее мастеров народные изделия, приценивались...

- Я приехал специально на “Країну мрій”, - признался мне 25-летний житель Херсона Иван Боянчук. - Уже в третий раз здесь отдыхаю. Планировал, что на три дня здесь зависну. А когда узнал, что фестиваль будет только в субботу, аж расстроился. Разве так можно? Мы же все его ждали!

Возможно, больше всего почитатели “Країни мрій” ежегодно ожидают литературной части фестиваля, которую в этом году курировали писатели и издатели братья Капрановы. Виталия и Дмитрия я встретила сразу у входа на аллею Певческого поля. Возле собственного зеленого автомобильчика она залихватски раздавали автографы и фотографировались с почитателями.

- Загляните в книги! Вкусного чтения вам, - приговаривали Капранови, припрашивая гостей разгуляться на книжной ярмарке. У Дмитрия я поинтересовалась, что нового подготовили на литературную часть фестиваля.

- Реализовали свою давнюю мечту — организовали фестиваль этнических литератур Украины. Здесь же издавна живут разные народности. Уделяли наибольшее внимание тем, которые не имеют своей государственности. Потому что, например, россиянами занимается сама Россия, она не даст им пропасть. А вот за крымских татар, гагаузов отвечаем мы, украинцы. Хочется, чтобы они почувствовали, как звучит их слово, и поняли, что их язык стоит учить. Украинцы, в принципе, тоже так начинали. А сейчас эти народы не привыкли к тому, что они нужны кому-то, кроме самих себя.

Кстати, книжная часть фестиваля продолжалась на день больше, чем, собственно, музыкальная — еще и в воскресенье. По словам Дмитрия Капранова, проводили писатели ее за собственные средства.

- Наши книжники давно уже не имеют никаких спонсоров и привыкли жить на свои деньги. Оно значительно стабильнее. Поэтому мы не зависим от кризиса, мы зависим от читателей, - заверил писатель.

Читателей на книжной ярмарке хватало. Меж тем на склонах Певческого поля устраивались те, кто хотел послушать аутентичные коллективы.

Так, на сцене “Зелена галявина” выступали коллективы из Винницкой, Черниговской, Полтавской, Киевской области... Слушая этих голосистых людей уже в возрасте поневоле задумывалась — все-таки богатые у нас традиции! А нашим новоявленным звездам точно есть чему поучиться у такой аутентичности.

Было где разгуляться и самым юным посетителям “Країни мрій”. На Детской поляне для них устроили настоящие “сказочные посиделки”. Народные сказки для детей читали музыканты Мария Бурмака, Фома из группы “Мандры”, Тарас Компаниченко. Кстати, вокруг непроизвольных сказочников взрослых и молодежи собиралось намного больше, чем детей.

- Как вам читалось? - поинтересовалась я у Марии Бурмаки уже после того, как дети прослушали сказку “Дідова дочка й бабина дочка” в ее исполнении.

- Все прекрасно, только немного жарко. Но детки слушали внимательно, подсказывали, - сияла улыбкой певица. - Я люблю “Країну мрій”, Олег Скрипка — мой большой друг. Хорошо, что мы возвращаемся к своим источникам, к корням. Раньше, например, идти по городу в вышиванке — это уже было само по себе определенным вызовом. А теперь не иметь вышиванки в гардеробе — это даже и моветон. Я благодарна организаторам, что они вообще провели фестиваль в этом году. Хотя я бы хотела, чтобы он длился неделю, ведь вышиванку негде выгулять!

К слову, в этом году едва ли не в первый раз на “Країны мрій” отсутствовал ее главный вдохновитель — Олег Скрипка. Именно в этот день его группа “ВВ” выступала на фестивале в российской Казани. “Дружественных татар нужно поддержать, спеть им украинских песен”, - иронизировал Скрипка ранее. Впрочем, даже без своего вдохновителя, фестиваль традиционно был насыщенным.

Все желающие могли научиться старинным украинским и литовским танцам, своими руками расписать писанку или сплести куклу-мотанку, даже понаблюдать за показательными выступлениями мастеров ИАЙДО - японского искусства боя... А под вечер на главной сцене фестиваля выступали приглашенные музыкальные коллективы — гости из Литвы, Норвегии и Румынии. Украину представляла ска-панк-группа “Мэд Хэдс”, которая впервые представила новую программу “Україн’ska”, - перепели народные песни в ска-панк-обработке. Немного притомившиеся от жары гости сразу ожили и пустились в пляс под знакомые зажигательные мотивы...

А мне все не выходил из головы диалог двух девушек, который случайно услышала на книжной ярмарке.

- Нужно как-то своих поддерживать… - сказала одна из них, пряча в сумку где-то три книжки украинских авторов.

- Ты бы не здесь это говорила, а в Верховной Раде, - метко пошутила ее подружка. - Если бы там с тобой согласились, фестиваль длился бы не один день...

Татьяна Данилова

Фото - Т. Давиденко