На Житомирщине создадут 30 инклюзивно-ресурсных центров (фото)

По словам Марины Порошенко, центры придут на замену так называемых психолого-медико-педагогических консультаций, которые ранее оценивали ребенка с особыми образовательными потребностями.

На Житомирщине создадут 30 инклюзивно-ресурсных центров. Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучены сегодня руководством Житомирщины во время встречи в Центре развития местного самоуправления в Житомире.

Подробнее про эти центры на просьбу корреспондента УНИАН рассказала журналистам супруга Президента Украины Марина Порошенко.

По ее словам, центры придут на замену так называемых психолого-медико-педагогических консультаций, которые ранее оценивали ребенка с особыми образовательными потребностями и отправляли ее учиться в интернаты или же на индивидуальную форму обучения.

«У нас с советских времен осталась система ПМПК : психолого-медико-педагогические консультации. Эта сеть была на областном уровне и общин не спускалась. Сейчас мы меняем эту систему. Инклюзивно-ресурсные центры будут обслуживать детей в возрасте 2-18 лет. В этих центрах не только деток будут консультировать и распределять по школьным заведениям, но и будут сопровождать их в течение обучения и оказывать им коррекционно-педагогические услуги”,- отметила Марина Порошенко

По ее словам, уже с 1 сентября этого года по Украине должны заработать такие инклюзивно-ресурсные центры, и именно они заменят психолого-медико-педагогические консультации.

“Таким образом, эта система будет охватывать всех детей с особыми образовательными потребностями на первичном уровне – на уровне территориальных общин и районных центров с расчетом до 10 тысяч детей в сельской местности и 14 тысяч в городской”, - рассказала прессе Марина Порошенко.

«Мы планируем в области создать 30 инклюзивно-ресурсных центров. Думаю, эта задача нам под силу. Очень приятно, что председатели объединенных территориальных общин понимают, что нужно менять подходы к детям, которые не имеют возможности полноценно учиться. Сегодня у нас подписали меморандумы 14 глав общин, завтра подпишут – еще 16 руководителей общин. Мы будем оказывать практическую помощь и готовы участвовать финансово, чтобы это были совместные проекты», – уточнил, в свою очередь, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Как прозвучало на мероприятии, сейчас в Житомирской области 400 детей занимаются по системе инклюзивного образования.

Как сообщал УНИАН, сегодня супруга Президента Украины Марина Порошенко с рабочим визитом находилась на Житомирщине. Марина Порошенко провела встречу по созданию системы Инклюзивно-ресурсных центров в Житомирской области. Участие в мероприятии приняли председатели объединенных общин и райгосадминистраций области. Встреча состоялась в Центре развития местного самоуправления в Житомире.