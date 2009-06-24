Для прекращения забастовки в Житомире Кабмин дал 3,5 млн. грн.
Об этом сообщил глава обладминистрации
Для прекращения более чем недельной забастовки водителей электротранспорта в Житомире правительство выделило 3,5 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на собрании с коллективом Житомирского трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА.
«На днях у меня состоялась встреча в правительстве с Юлией ТИМОШЕНКО по вопросу кризисной финансовой ситуации Житомирского ТТУ, после чего область получила 3,5 млн. грн. государственной субвенции на перевозку льготников", - сказал Ю.ЗАБЕЛА.
По его словам, правительство поддержало предложение областной власти выделить Житомиру средства упомянутой субвенции, которые должны были поступить в четвертом квартале, сейчас – в связи с кризисом в роботе ТТУ.
При этом председатель Житомирской ОГА выступил за немедленное запрещение движения по улицам Житомира пригородных маршруток, которые, по его словам, «забирают пассажиров у троллейбусов и трамваев, которые вынуждены перевозить преимущественно льготников себе в ущерб».
Губернатор также выразил надежду, что полученные средства помогут ТТУ рассчитаться с долгами перед работниками, и движение троллейбусов и трамваев в Житомире как можно быстрее будет возобновлено.
Как сообщалось, с 16 июня в Житомире не ездит электротранспорт из-за забастовки водителей троллейбусов и трамваев, которые требуют выплаты задолженной за несколько месяцев зарплаты. Общая сумма долга по зарплате водителям трамваев и троллейбусов превышает 5,5 млн. грн.