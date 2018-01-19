Солист львовской оперы признался, что вел группу Антимайдана и переводил средства на оккупированный Донбасс (видео)

Артист Львовской оперы Николай Санжаревский, обвиняемый в содействии террористической деятельности, себя сепаратистом не считает.

Руководитель балетной школы признал, что в 2014 году в соцсетях модерировал группу Антимайдана и переводил средства на оккупированные территории. Однако утверждает: сейчас прекратил такую деятельность. Тем временем СБУ проводит экспертизу изъятой у артиста техники, передает Zaxid.net.

Когда разгорелся скандал из-за публикации одесской журналистки, обвиненный в сепаратизме Николай Санжаревский прервал отпуск и появился в СБУ. В спецслужбе сразу же провели обыск в его квартире и изъяли компьютер и телефон.

"Обыск проходил в рамках ранее открытого производства по ст. 258 ч. 3. Это содействие террористической деятельности. Во время обыска у него была изъята техника, которая будет исследована во время досудебного расследования, которое уже идет", – рассказал пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

После общения со службой безопасности Николай Санжаревский согласился разговаривать и с журналистами. Артист признался, что в 2014 году действительно был против Революции Достоинства. И даже модерировал в соцсетях паблик откровенно непатриотичного характера.

"Я занимался администрированием одной из второстепенных страниц Антимайдана. В своих постах я жестко критиковал действия отдельных политиков", – пояснил артист Львовского театра оперы и балета.

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Санжаревский говорит: когда началась война на Донбассе, сочувствовал местному населению. Через старые связи с людьми на оккупированных территориях начал сбор средств.

"Был медицинский работник, с которым мы были знакомы, ибо я гастролировал в Донецке. Он уверял, что есть нехватка лекарств. Я создал эти кошельки. Помощь должна идти для гражданского населения, но я понял, что другие люди могут использовать по другому назначению и остановил всю эту деятельность. Тогда обратился с запросом на закрытие тех кошельков", – пояснил он.

Тем временем во Львовской опере ждут выводов СБУ. Будут реагировать на деятельность своего артиста и принимать дисциплинарные меры, пока не говорят.

Сейчас артист продолжает работать артистом Львовской оперы и арт-директором балетной школы. Именно с ней связан еще один инцидент. На конкурсе в Беларуси воспитанники его школы выступили вместе с коллективом из самопровозглашенной "ДНР". И артист балета объясняет это лишь спортивным интересом.

"О том, что там участвует псевдогосударственное образование "ДНР", мы узнали за несколько часов до выезда. Я забросил всю эту работу в социальных сетях и понял, что бы не делал в соцсетях, это не является реальной жизнью и что изменить эту беду, в которой Украина оказалась, просто невозможно. Поэтому мы сфокусировались на проектах, которые в перспективе помогут реинтеграции Донбасса", – подытожил Санжаревский.

После выводов экспертизы СБУ станет известна дальнейшая судьба артиста.