В 2018 году у украинцев будет 11 государственных выходных (список)

В 2018 году украинцы будут иметь 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.

Об этом говорится в перечне праздничных и нерабочих дней на сайте Верховной Рады.

Таким образом, законодательно установлены выходные дни:

1 января - Новый год

7 января - Рождество Христово

8 марта - Международный женский день

8 апреля - Пасха

1 мая - День труда

9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

20 мая - Троица

28 июня - День Конституции Украины

24 августа - День независимости Украины

14 октября - День защитника Украины.

25 декабря - Рождество

Напомним, что осенью 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней», согласно которому отменяется государственный выходной 2 мая.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцы впервые имели выходной в честь католического Рождества 25 декабря.