В 2018 году у украинцев будет 11 государственных выходных (список)
В этом году впервые украинцы не будут отдыхать 2 мая.
В 2018 году украинцы будут иметь 11 выходных, связанных с религиозными или государственными праздниками.
Об этом говорится в перечне праздничных и нерабочих дней на сайте Верховной Рады.
Таким образом, законодательно установлены выходные дни:
1 января - Новый год
7 января - Рождество Христово
8 марта - Международный женский день
8 апреля - Пасха
1 мая - День труда
9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне
20 мая - Троица
28 июня - День Конституции Украины
24 августа - День независимости Украины
14 октября - День защитника Украины.
25 декабря - Рождество
Напомним, что осенью 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней», согласно которому отменяется государственный выходной 2 мая.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцы впервые имели выходной в честь католического Рождества 25 декабря.