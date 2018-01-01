В Славянске и Авдеевке также провели марши ко дню рождения Бандеры (фото)

В Славянске и Авдеевке 1 января состоялись "Марши Бандеры", устроенные националистическими силами к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Читайте такжеВо Львове прошел факельный марш по случаю годовщины со дня рождения БандерыКак сообщают "Новости Донбасса", в Славянске провели факельное шествие, участие в котором приняли около 200 человек.

Мероприятие охраняло более сотни правоохранителей, силовики с собаками сопровождали колонну на протяжении всего маршрута.

Полицейские патрулировали район центральной больницы, где во время прошлогоднего марша неизвестные бросили взрывпакет, в результате чего повредили стекло здания по улице Шевченко.

Участники шествия потушили факелы на конечной точке марша возле памятника Тарасу Шевченко. Там состоялся митинг, в ходе которого глава ячейки ВО "Свобода" Сергей Лилеев обвинил в прошлогоднем взрыве мэра города Вадима Ляха.

"Не исключено, что нынешний мэр выступил заказчиком или же исполнителем", - заявил он.

Ранее горсовет Славянска просил Донецкий окружной админсуд запретить использование факелов и огнеопасных предметов во время проведения факельного шествия в городе.

В своем обращении депутаты ссылались на запрет использования факелов во время акций согласно приказа МЧС Украины от 30.12.2014 года. В удовлетворении иска было отказано.

В Авдеевке факельное шествие организовали "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", пишет местный сайт avdeevka.city. Марш прошел на Центральном проспекте, мероприятие состоялось под надзором правоохранителей, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в Киеве и Львове состоялись факельные шествия в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры.