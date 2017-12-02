В Винницкой области открыли физиотерапевтическую клинику и клинику медицинской реабилитации и санаторного лечения

В Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона состоялось открытие нового современного лечебного корпуса, в котором будут функционировать Клиника медицинской реабилитации и санаторного лечения и Физиотерапевтическая клиника. Актуальность развития этих направлений медицинской помощи обусловлено вызовами современности, событиями на Востоке Украины и необходимостью развития системы медицинской реабилитации участников АТО.

Кроме того, медицинская реабилитация является одним из обособленных видов медицинской помощи, формируется на территории современной медицины, и поэтому требует создания новых специализированных комплексов, направленных на восстановление физического, психического состояния человека и его социальной активности.

К участию в открытии приняли участие Первый заместитель Министра обороны Украины Иван Руснак, председатель областной государственной администрации Валерий Коровий, председатель областного Совета Анатолий Олейник, директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Андрей Верба, заместитель Винницкого городского головы Галина Якубович, народные депутаты Украины и депутаты областного совета, а также другие официальные лица.

Поздравляя собравшихся с открытием новой клиники, Иван Руснак отметил: «Я сегодня имею честь, по поручению Министра обороны Украины, накануне Дня Вооруженных Сил Украины поздравить всех нас с открытием нового лечебного корпуса. Фактически сегодня мы даем старт и приводим в практическую плоскость вопросы, связанные с функционированием нового медицинского объекта в составе Военно-медицинского клинического центра Центрального региона. Мы открываем объект, где размещено фізио-терапевтическую и реабилитационную клинику. То, что мы увидели сейчас, пройдясь по кабинетам и этажам здания, еще три года назад было полуразрушенной постройкой, которая требовала капитального ремонта и переоборудования. Когда было принято решение пойти на этот шаг, то самое главное, что было заложено - не изменить ее функциональное назначение. На сегодня увеличены возможности технологической стороны, ведь клиника обеспечена современным медицинским оборудованием. В настоящее время в Украине проходит очень содержательная военная реформа, конечным результатом которой является изменение всей системы сектора безопасности. Целью является приведение ее до такого состояния, чтобы силы обороны были способны выполнить любую задачу в состоянии военного противостояния. Для того, чтобы весь комплекс оборонной реформы был управляемый и координированный, в Министерстве обороны сформирован комитет реформы Министерства обороны и вооруженных сил Украины, который возглавляет Министр обороны Украины. Мы уже разработали дорожную карту военной реформы, которую выполняем два года, и в объеме этой дорожной карты очень важным направлением является медицинская реформа».

В рамках официального открытия представители власти и общественность почтили память погибших в зоне АТО и возложили цветы к памятному знаку, который установлен на территории военного медицинского Центра на Аллее Славы.

Во время открытия корпуса представлены методики лечения, продемонстрировано работу функциональных кабинетов Физиотерапевтической клиники, соляной комнаты и ее способностей, осмотрены кабинеты для приготовления парафино-озокеритовой и лечебной грязи.

В свою очередь председатель областной государственной администрации Валерий Коровий отметил: «Я помню, какие вызовы стояли перед нами в начале строительства этого объекта. Ведь в то время шли тяжелые бои на Востоке и было значительное количество тяжелораненых. Большое уважение и почет бывшему руководителю центра – Сергею Петруку за инициативу в развитии этого корпуса и создания в нем клиники, где будут проходить лечение и реабилитацию наши защитники. Мы сталкивались со многими трудностями, ведь казна была пуста, но мы смогли выделить 500 тыс. грн. из местного бюджета, что позволило начать строительство. Кроме того, значительный вклад внесли руководители предприятий по производству строительных и отделочных материалов, предоставив их в виде благотворительной помощи для строительства клиники. Хочу заверить, что областная государственная администрация и в дальнейшем будет реализовывать программу, направленную на поддержку Вооруженных сил Украины и других силовых структур, расположенных на территории Винницкой области. С этой целью из областного бюджета выделено 1 млн. грн. и мы готовы оказывать поддержку и в дальнейшем, как финансовую, так и путем приобретения медицинского оборудования, которое необходимо для клинического центра».

В целом, открытие современного лечебного корпуса, фактически завершает создание целостной системы оказания медицинской помощи - «замкнутый цикл» от высокоспециализированной медицинской помощи до реабилитации включительно.

Рассказывая о строительстве и значимость открытия нового корпуса, начальник Военно-медицинского центра Центрального региона Александр Завроцкий отметил: «в Целом, на строительство потрачено 30 миллионов гривен. Решение о реконструкции было принято еще в 2014 году. Кроме того, привлечено 1 млн. 250 тыс. грн. благотворительной помощи. В целом, медицинская реабилитация это очень сложный и новое направление в медицине, ведь раньше предполагалось только физиотерапевтическое лечение. На сегодня продолжается реформа военной медицины. Мы имеем возможность перенимать опыт того, как проводится реабилитация в европейских странах. Поэтому принята концепция развития системы реабилитации в Украине. В нашем центре используется водолечение, в частности, радоновое. Также применяются лечебные грязи, соляная комната и множество физиотерапевтических процедур. Одним из важнейших аспектов в нашей работе является восстановление психологического состояния военнослужащих, особенно тех, что были больше полгода на передовой. Наша задача, совместно с психологами, выявить те группы риска, которые требуют психологического восстановления. Соляная комната является одним из элементов медико-психологической реабилитации».

Также, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения ведомственными знаками отличия Минобороны. В частности, почетную награду вручили председателю областной государственной администрации Валерию Коровию. Нагрудный знак руководителю области вручил первый заместитель Министра обороны Иван Руснак. Такую же награду получил и мэр Винницы. Кроме того, награды вручили лучшим работникам военно-медицинского клинического центра Центрального региона.