В Крыму суд оккупантов отменил украинский приговор учителю-сепаратисту, но не реабилитировал его

"Верховный суд" аннексированного Россией Крыма отменил приговор в отношении общественного активиста Валерия Подъячего, вынесенный шесть лет назад украинским судом за призыв отдать полуостров России. Об этом сообщает ТАСС.

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Подъячий был осужден в 2011 году по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года. По словам адвоката Подъячего, судья вынес решение, что этот приговор отменен и производство по делу завершено "из-за отсутствия состава преступления".

В то же время, в реабилитации Подъячему отказано. Адвокат заявил о намерении обжаловать эту часть решения.

В августе 2017 года Киевский районный суд Симферополя отказал Подъячему в праве устроиться на работу учителем в школу из-за непогашенной судимости.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря двум экс-депутатам Крыма сообщили о подозрении в госизмене.