В Крыму суд оккупантов отменил украинский приговор учителю-сепаратисту, но не реабилитировал его
Учитель, который был осужден за призыв отдать Крым России, не смог устроиться на работу на оккупированном Россией полуострове.
"Верховный суд" аннексированного Россией Крыма отменил приговор в отношении общественного активиста Валерия Подъячего, вынесенный шесть лет назад украинским судом за призыв отдать полуостров России. Об этом сообщает ТАСС.
Читайте такжеСобчак пугает последствиями возвращения Крыма Украине: в России начнется гражданская война
Подъячий был осужден в 2011 году по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года. По словам адвоката Подъячего, судья вынес решение, что этот приговор отменен и производство по делу завершено "из-за отсутствия состава преступления".
В то же время, в реабилитации Подъячему отказано. Адвокат заявил о намерении обжаловать эту часть решения.
В августе 2017 года Киевский районный суд Симферополя отказал Подъячему в праве устроиться на работу учителем в школу из-за непогашенной судимости.
Как сообщал УНИАН, 20 декабря двум экс-депутатам Крыма сообщили о подозрении в госизмене.