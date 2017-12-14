Более 200 тысяч украинцев смогли попасть в Книгу рекордов (видео)
19:20, 14 декабря 2017Общество
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Сегодня в свет вышло пятое печатное издание национального реестра.
Более 200 тысяч украинцев смогли попасть в Книгу рекордов
Более 200 тысяч украинцев смогли попасть в Книгу рекордов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сегодня в свет вышло пятое печатное издание национального реестра. По словам организаторов, смысл регистрировать достижение в том, чтобы показать людям, что их возможности безграничны. Как это сделала Наталья Мудрик.
Она создала крупнейшее украшение из бисера с украинским орнаментом. Ее труд в ближайшее время должны зафиксировать еще и в Книге рекордов Гиннесса.
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