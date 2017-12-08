В Житомире начали устанавливать главную елку города
15:44, 08 декабря 2017Общество
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Монтажные работы по установке елки осуществляют работники коммунальных предприятий.Открытие елки запланировано на 19 декабря.
В Житомире начали устанавливать главную елку города / фото Житомирский горсовет
В Житомире начали устанавливать главную елку города.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.
"В пятницу, 8 декабря, на площади имени Королева начали устанавливать главную Новогоднюю елку города",- сказано в сообщении.
Монтажные работы осуществляют работники коммунальных предприятий.Открытие елки запланировано на 19 декабря.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, речь идет об установке искусственной елки, которая уже стояла в Житомире на новогодние праздники.
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