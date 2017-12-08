В Житомире начали устанавливать главную елку города

15:44, 08 декабря 2017
Общество
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Монтажные работы по установке елки осуществляют работники коммунальных предприятий.Открытие елки запланировано на 19 декабря.

В Житомире начали устанавливать главную елку города / фото Житомирский горсовет

В Житомире начали устанавливать главную елку города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

"В пятницу, 8 декабря, на площади имени Королева начали устанавливать главную Новогоднюю елку города",- сказано в сообщении.

Монтажные работы осуществляют работники коммунальных предприятий.Открытие елки запланировано на 19 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, речь идет об установке искусственной елки, которая уже стояла в Житомире на новогодние праздники.

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