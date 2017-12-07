В Киеве установили главную елку страны (видео)

Главную елку Украины установили на Софийской площади. Дерево привезли в столицу из Карпат. Установили ее в четверг, 7 декабря, а украсят уже в ближайшие дни.

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Киевлян и гостей столицы предупреждают: пока не пугайтесь, что зеленая красавица лысоватая. Часть ветвей потеряли по дороге в Киев, а часть умышленно отрезали, их потом будут еще "пришивать".

Как сообщал УНИАН, Новый год в центре Киева в этом году будет "неоновым". Главным украшением станет елка высотой 30 метров, украшена метровыми фонарями, которые будут держаться на канатах. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.