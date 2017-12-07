Жители взорванной Балаклеи получат 6 миллионов гривень помощи

Соответствующие изменения внесли в областной бюджет в ходе сессии облсовета, сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Читайте такжеПодорванная Балаклея: вернули ли людям домаКак сообщили в Департаменте социальной защиты населения ОГА, ранее выделенных 30 млн грн оказалось недостаточно. Более 430 заявлений о предоставлении денежной помощи оставались без рассмотрения.

"Некоторые семьи нуждаются в этой помощи. При первом обследовании в их домах не были учтены разрушенные балконы, лоджии и т. п. Кроме того, есть семьи, которые только вернулись в город, они тоже нуждаются в помощи", - пояснил председатель Балаклейской РГА Степан Масельский.

Кроме того, согласно изменениям в бюджет, дополнительные 6 млн грн направят на единовременную выплату жителям Харьковской области, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

"В основном, жители области обращаются с просьбой предоставить средства на лечение. Мы выдали материальной помощи на 30 млн грн, до конца года у нас остается еще 4 млн грн. Но для того, чтобы удовлетворить потребности всех заявителей, до конца года нам нужно еще 20 млн грн. Те средства, которые сегодня выделяются, - 6 млн грн. - это реальные средства, которые пойдут на помощь нашим жителям. Лечение дорогостоящее, и мы должны их выделить", - отметил директор Департамента социальной защиты населения ОГА Юрий Шпарага.

Как сообщал УНИАН, взрыв на складе боеприпасов 65-го военного арсенала произошли 23 марта.