У RosUkrEnergo появился новый директор

У швейцарского газового трейдера RosUkrEnergo поменялась структура собственности и топ-менеджмент. Компания Raiffeisen Investment больше не является номинальным акционером RosUkrEnergo, а в число директоров вошел Ганс Баумгартнер, участвовавший ранее в проектах "Газпрома" и Внешторгбанка, пишет издание "Газета".

Чуть ранее один из директоров RosUkrEnergo, Ларс Хауссманн занял пост президента компании. На освободившееся директорское место и был назначен Ганс Баумгартнер. Ранее Баумгартнер занимал пост председателя наблюдательного совета директоров инвестиционной компании IDF Anlagegesellschaft. Восемьдесят процентов этой компании принадлежит "дочке" Внешторгбанка, цюрихской компании Russische Kommerzial Bank.

Напомним, что RosUkrEnergo зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг и в 2006 году является эксклюзивным поставщиком природного газа на Украину. Половина компании принадлежит "Газпрому", а 45 процентов - украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Ранее номинальным держателем пакета акций, не принадлежащего российскому концерну, являлась компания Raiffeisen Investment AG.

Лента.ру