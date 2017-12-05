Найденный археологами тысячелетний колодец в Олевске сделают туристическим объектом

Найденный археологами тысячелетний колодец в Олевске на Житомирщине сделают туристическим объектом, где можно будет отведать родниковой воды. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Олевской объединенной территориальной общины Олега Омельчука.

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По его словам, речь идет о едва ли не старейшем в Украине тысячелетнем колодце. «На следующий год раскопки колодца продолжатся. Мы планируем построить смотровую площадку, чтобы все желающие могли увидеть этот объект. Сейчас свозим материал, чтобы укрепить верхний наружный слой почвы. Специалисты будут пытаться восстановить постройку, используя древние технологии возведения, чтобы можно было каждому попробовать родниковой воды из тысячелетнего колодца», – отметил Омельчук.

По его данным, археологическая экспедиция, которая летом этого года проводила раскопки древлянского колодца Х-го века, дошла до глубины 9 метров.

"По словам археологов, возможно заглубление еще на 3 метра. Верхний диаметр раскопки составляет 10 метров. Колодец состоит из уникального сруба. Внутри археологи обнаружили большое количество находок, которые датируются VIII-IX веком", - сообщают в облгосадминистрации.

Сейчас ученые проводят исследования этих находок. "Должна пройти экспертиза, которая определит точную дату основания города, ведь, как показывают находки, в VII веке здесь уже находилось не просто поселение, а большая территориальная структура», – рассказал Омельчук.

Напомним, этим летом в Олевске проходили раскопки уникального объекта – древлянского колодца X века. Археологи предполагают, что в Х веке местное городище сожгли, и колодец во время разрушений сохранил возможные остатки.

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