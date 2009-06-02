Крупнейший на территории бывшего СССР детский лагерь "Артек" вернулся к нормальному режиму работы после сложного периода, вызванного тяжелым экономическим положением, сообщил РИА Новости директор лагеря Борис Новожилов.

"Сейчас "Артек" работает стабильно, на полную мощность. Все лагеря заполнены, задолженности по зарплате больше нет", - сказал Новожилов.

В конце января "Артек" оказался в центре скандала - сотрудники здравницы заявили, что государство не финансирует всемирно известный детский лагерь, в результате чего они не получали зарплату, а корпуса уже несколько месяцев пустовали.

Правительство Украины провело специальное заседание, на котором перевело детский центр из сферы управления Государственного управления делами Президента под свой контроль, а также приняло решение об увеличении финансирования "Артека" и одесского лагеря "Молодая гвардия", а также о выкупе путевок за счет бюджетных средств.

По данным пресс-службы "Артека", сейчас в лагере отдыхают более 3,5 тысячи детей из нескольких стран мира. До конца года в лагере отдохнут около 27 тысяч детей. Из них 20 тысяч будут отдыхать за счет государственного бюджета - Украина, как сообщает пресс-служба, потратит на покупку путевок в "Артек" 73 миллиона гривен.

Глава Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, в свою очередь, сообщил РИА Новости , что лагерь уже получил "на восстановление и развитие" 35 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета.

"До ноября эти деньги будут полностью освоены", - сказал министр, добавив, что текущий год "станет новой страницей в истории развития "Артека".

В то же время, по словам министра, несколько проблем, которые мешают лагерю работать, не решены до сих пор.

"(Необходимо провести) отселение 334 семей, которые живут на территории лагеря и могут представлять угрозу отдыху детей. Также есть целый ряд проблемных вопросов в отношениях "Артека" и Гурзуфа (соседнего поселка, претендующего на часть территории, которую сейчас занимает лагерь) - они требуют очень серьезной работы Генеральной прокуратуры", - сказал Павленко.

Министр также сообщил, что передача лагеря от ГУД в сферу управления министерства по делам семьи, молодежи и спорта затягивается из-за необходимости провести полную инвентаризацию имущества лагеря.

"Это не вопрос дискуссии между ГУД и правительством. У нас нет противоречий, но процесс передачи требует времени, поскольку параллельно мы проводим инвентаризацию имущества, инвентаризацию земель. Вопрос в том, чтобы впервые за много лет серьезно проверить и оценить все, что имеет "Артек", - сказал Юрий Павленко.