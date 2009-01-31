Тимошенко предлагает отдать «Артек» на баланс правительства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает передать Международный детский центр «Артек» на баланс Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на внеочередном заседании правительства по вопросам обеспечения функционирования международного детского центра «Артек» и украинского центра «Молодая гвардия».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, соответствующий проект распоряжения Кабинета министров сегодня будет рассматриваться на внеочередном заседании правительства.

«Прежде всего, в этом распоряжении решается вопрос, как из Государственного управления делами «Артек» передается на баланс правительства, и за него будет отвечать Министерство молодежи и спорта. То есть, по сути дела, мы выравниваем тот непонятный шаг, который был сделан, когда почему-то на балансе Госуправления делами Президента Украины находилось такое имущество, как международный детский центр «Артек», - сказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство будет нести всю ответственность за финансирование центра, за его развитие и поддержку.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, согласно проекту распоряжения, предусматривается выделение 30 млн. грн. из резервного фонда Кабинета министров для осуществления безотлагательных мер по капитальному и текущему ремонтам в “Артеке”, в том числе ремонту инженерно-технических сетей.