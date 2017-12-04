Жители Житомирщины за прошлый год получили почти 50 миллионов гривень субсидий за экономию газа и электроэнергии - ОГА

Жители Житомирской области получили в прошлогоднем отопительном периоде за экономию газа и электроэнергии почти 50 млн грн субсидий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, за экономию газа и электроэнергии в отопительном периоде 2016/2017 годов 76,5 тысяч домохозяйств Житомирщины получили 49,9 млн грн в качестве субсидий.

Это составляет почти 93% от общего количества лиц, которые подали заявления на монетизацию субсидий.

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«Максимальная денежная выплата энергосберегающим семьям составляет 135 грн за сэкономленную электроэнергию, если этот ресурс используется для отопления, и 700 грн - за экономии газа», – сообщили УНИАН в департаменте труда и социальной защиты населения облгосадминистрации.

Там также напомнили, что монетизация части сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям.

"В целом же, по состоянию на сегодня, 4 декабря, в Житомирской области субсидию получают 263,5 тыс. семей, что составляет 56% от всех домохозяйств региона", - отмечают в пресс-службе облгосадминистрации.