В Житомире отметят 120-летие со дня рождения земляка, поэта-переводчика Бориса Тена

9 декабря в Житомире будут отмечать 120-летие со дня рождения земляка, поэта-переводчика Бориса Тена. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, торжества по этому случаю состоятся в субботу в Житомирской областной филармонии имени С. Рихтера.

Участие в них примут житомиряне, творческая интеллигенция, руководители власти и журналисты.

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Напомним, Борис Тен (09.12.1897-12.03.1983) - это литературный псевдоним Николая Васильевича Хомичевского – выдающегося украинского поэта-переводчика, искусствоведа, педагога, лауреата премии имени Максима Рыльского. Борис Тен долгое время жил и работал в Житомире, где теперь есть улица, названная в его честь. Борис Тен прославился прежде всего благодаря художественным переводам с древнегреческого на украинский язык «Одиссеи» и «Илиады» Гомера. В Житомир семья Хомичевских переехала с началом Первой мировой войны.

Ранее в Житомире презентовали книги об Иване Огиенко к 135-летию со дня его рождения.