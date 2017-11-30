В Житомире презентовали книги об Иване Огиенко к 135-летию со дня его рождения

30 ноября в Житомирском областном краеведческом музее состоялась презентация книг Николая Тимошика об Иване Огиенко.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в презентации книг Николая Тимошика – дилогии о жизненном и творческом пути Ивана Огиенко (митрополита Иллариона) приняли сотрудники музея, студенты, библиотечные работники, общественность, историки, творческая интеллигенция и журналисты.

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Культурологически-просветительское мероприятие приурочили к 135-летию со дня рождения, 45-летию со дня упокоения Ивана Огиенко и 100-летию начала Украинской национальной революции (1917-1921 лет).

Во время презентации ученый, публицист, член национальных союзов писателей и журналистов Украины, доктор филологических наук, профессор Николай Тимошик представил только что отпечатанный двухтомник своего нового исследования о жизни и деятельности митрополита Илариона – «Его бой за государственность» и «Запоздалое возвращение», а также 20-томный издательский проект двух библиотечных серий: «Рукописное наследие» и «Зарубежные первоиздания». В его основе – до сих пор не напечатанные в Украине, запрещенные в свое время советским режимом, произведения Ивана Огиенко, где Николай Тимошик выступает составителем и издателем.

Как сообщал УНИАН, в центре Житомира на улице Михайловской установили памятник выдающемуся деятелю Украинской православной церкви, переводчик Библии на украинский язык земляку Ивану Огиенко.