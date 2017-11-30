Российская ФСБ обнародовала видео с показаниями "украинского шпиона": мужчину должны депортировать

ФСБ РФ по Самарской области обнародовало видео с признательными показаниями якобы украинского «шпиона», которого намерены депортировать в Украину. Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, на видео мужчина представляется Сергеем Сотниковым и сообщает, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном судостроительном заводе

По словам мужчины, ёще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник Службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать службе, на что он согласился.

Также мужчина в кадре сообщает, что ему присвоили псевдоним «Серж», и перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе, куда он отправился на заработки.

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«Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял», - сказал он.

По данным ФСБ, задержанный не успел передать полученную информацию украинским спецслужбам и не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить по статье Уголовного кодекса РФ «Шпионаж», а лишь депортируют на родину.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму Севастопольский городской суд 16 ноября приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей.