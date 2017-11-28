Климкин пообещал украинцам безвиз со ста странами через два года

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что через два года украинцы смогут ездить в около 100 стран без виз или по упрощенным визам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал во время VIII Национального экспертного форума «Украина: в стремлении к равновесию».

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«Давайте посмотрим, сколько у нас было стран с безвизовым режимом или упрощением визового режима три года тому назад, и сколько сейчас. Я считаю, что с тем, что мы сейчас ведем переговоры по безвизовому режиму или его упрощению с более чем 20 странами, в принципе, украинцы года через два примерно, а может даже меньше, смогут ездить, - и к нам будут ездить примерно из 100 стран. И это не лозунг», - сказал Климкин.

«Если вы посмотрите наше место в этом условном рейтинге открытости, то мы уже находимся где-то в третьем десятке, но будем двигаться дальше. То есть в плане открытости мы как раз так продвинулись, как многие другие страны по определению не смогли сделать», - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, за два месяца безвизом воспользовались почти 6 миллионов украинцев, в основном - трудовые мигранты.