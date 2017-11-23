В прокуратуре рассказали о версиях нападения на судью Гольник в Полтаве

Прокуратура рассматривает три версии нападения на судью Октябрьского райсуда Полтавы Ларису Гольник и ее мужа, которое произошло 22 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления прокуратуры Полтавской области Андрей Жилин.

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«Нападавшие били Ларису Гольник и ее мужа предметами, похожими на палки. В ходе осмотра места событий изъяты два велосипеда, на которых передвигались нападавшие, шапку черного цвета, окурки и шприц. Прокуратура рассматривает различные версии нападения, в том числе профессиональную и общественную деятельность судьи, а также хулиганство», - сказал Жилин.

По его словам, по факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Следствие проводится оперативниками ГУНП Полтавской области. Гольник и ее муж допрошены в качестве потерпевших. Кроме того, допрошено очевидца, который видел момент нападения на судью и ее мужа.

Жилин добавил, что Гольник и ее мужа обеспечили охраной.

«Назначена судебно-медицинская, монологическая, генетическая и другие экспертизы. Данные с камер наблюдения изучает следствие», - подытожил представитель прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября судья Октябрьского районного суда города Полтавы Лариса Гольник написала в Facebook, что на нее совершено нападение. «Только что на меня напали. Я у Вечного огня. На помощь», - сообщила она. В заметке Гольник разместила фото, на котором видно, что у нее разбита голова.