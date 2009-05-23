Взятка за покупку 4-этажного дома достигла полумиллиона

Работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области задержали одного из руководителей Фонда коммунальной собственности территориальной общины, депутата Калушского городского совета во время получения почти полумиллионной взятки.

Об этом УНИАН сообщил начальник УБОП Ивано-Франковской области Владимир БУЛЬБА.

По его словам, эти средства должностное лицо требовало от местного жителя за содействие в приобретении 4-этажного дома, который находится в коммунальной собственности.

Пока чиновник задержан на трое суток.

Прокурор Ивано-Франковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.