Свыше 30 квартирных краж за два года совершила преступная группа

В Донецке сотрудники милиции задержали преступную группировку, члены которой на протяжении последних двух лет на территории области совершили свыше 30 краж личного имущества из квартир граждан.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В состав группировки входили два гражданина Грузии, два жителя Запорожья и человек без определенного места проживания.