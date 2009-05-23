Свыше 30 квартирных краж за два года совершила преступная группа
13:51, 23 мая 2009Общество
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Сообщение из Донецка
В Донецке сотрудники милиции задержали преступную группировку, члены которой на протяжении последних двух лет на территории области совершили свыше 30 краж личного имущества из квартир граждан.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
В состав группировки входили два гражданина Грузии, два жителя Запорожья и человек без определенного места проживания.
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