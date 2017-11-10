Apple готовит собственный сериал с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Голливудские знаменитости Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун снимутся в сериале от Apple. Об этом заявила компания-производитель нового телевизионного продукта, которая всерьез решила покорить новый для себя рынок, пишет THR.

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"Это так волнительно воссоединиться с неповторимой Дженнифер Энистон во время работы над нашим новым телешоу! Не могу дождаться, когда вы это увидите!" - написала Уизерспун, анонсировав новую программу.

Отмечается, что Apple объединилась с компанией Стивена Спилберга Amblin Television, чтобы дать вторую жизнь сериалу "Удивительные истории". Возглавлять проект будет один из главных шоураннеров США Брайан Фуллер – автор сериалов "Американские боги" и "Ганнибал", передает "112 Украина".

Оригинальный сериал выходил с 1985 по 1987 гг. В числе его создателей числились сам Спилберг, а также Мартин Скорсезе. Всего вышло два сезона.

Apple, которая в последнее время уверенно пытается составить конкуренцию Netflix и Amazon, сразу заказала два 10-серийных сезона. Уизерспун и Энистон не только исполнят ведущие партии, но и выступят сопродюсерами. Когда шоу выйдет в эфир, не сообщается.