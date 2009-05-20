Тимошенко - о колбасе, курятине и бензине в армии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на заседании Кабинета министров во время заслушивания отчета Главного контрольно-ревизионного управления о результатах проверки деятельности Минобороны при организации питания солдат и закупке топлива.

«Я не буду говорить о том, сколько переплачено армией, но в то же время я хотела бы назвать некоторые цифры. Самый яркий пример: колбаса самого низкого качества закупалась по 68,4 грн. за килограмм, в то время как колбаса лучшего качества в розничной торговле у других поставщиков стоит 36 грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для организации питания в армии мясо птицы закупалось по цене 30 грн. за килограмм, в то время как его цена на оптовом рынке не превышала 18 грн.

«Цена оптовой закупки топлива Минобороны в марте 2008 года составляла на бензин А-76 за 1 литр – 6,30 грн. при розничной цене на заправках – 4,75 грн.», - уточнила глава правительства. По ее словам, Минобороны осуществляло закупки бензина А-95 по цене 7,05 грн. за 1 литр, в то время, когда розничная цена не превышала 6 грн.

«Мы передадим все эти документы, во-первых, в профильный комитет ВР, во-вторых, мы передадим эти документы в Генеральную прокуратуру, и я лично буду отслеживать, чтобы каждая копейка была проверена, и при наличии фактов виновные были радикально наказаны, потому что моральность и духовность, которую обещали члены «помаранчевой» команды, когда шли к власти, унижены, все те обещания осквернены, дискредитированы, и все это продолжается на всех уровнях, и, к сожалению, под высшим прикрытием», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.