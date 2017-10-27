На Винничине на коленах прощались с охранником нардепа Мосийчука Русланом Кушниром

31-летний старший сержант полиции работал охранником Игоря Мосийчука и погиб во время теракта в Соломенском районе столицы.

Бывший беркутовец, в 2014 году он одним из первых пошел в АТО, говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Владимирович, земля!": Мосийчук рассказал о моменте взрываСлужил в полку полиции особого назначения Киева. Побратимы, коллеги и односельчане провожали его в последний путь на коленях.

Сельский председатель Жабокрички Николай Савченко вспоминает погибшего как порядочного семьянина,оторый любил дочь и заботился о родителях.

Бывший командир взвода Александр Огневій: "он выполнил свой долг - спас жизнь другим людям".