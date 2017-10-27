В Днепре начался суд над участниками драки в Днепре 9 мая (видео)

В Днепре начался суд над участниками драки в Днепре 9 мая. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Тогда участники АТО требовали от колонны "Опоблоку" убрать политическую символику, вместо этого их начали избивать молодые люди в спортивном, сопровождавшие шествие.

Читайте такжеВ Луганске оккупанты приговорили фаната "Зари" к 17 годам тюрьмы – журналист

На скамье подсудимых трое мужчин. Это Артур Ольховик, Иван Джоболда и Николай Маркевич. Несмотря на видео, где четко видно, как они себя ведут, все трое в суде отрицают свою вину.