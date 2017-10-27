В Днепре начался суд над участниками драки в Днепре 9 мая (видео)
11:24, 27 октября 2017Общество
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На скамье подсудимых трое мужчин.
В Днепре начался суд над участниками драки в Днепре 9 мая
В Днепре начался суд над участниками драки в Днепре 9 мая. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Тогда участники АТО требовали от колонны "Опоблоку" убрать политическую символику, вместо этого их начали избивать молодые люди в спортивном, сопровождавшие шествие.
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На скамье подсудимых трое мужчин. Это Артур Ольховик, Иван Джоболда и Николай Маркевич. Несмотря на видео, где четко видно, как они себя ведут, все трое в суде отрицают свою вину.
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