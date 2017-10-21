Швейцария направила на Донбасс гуманитарную помощь

Отдел гуманитарной помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества доставил на восток Украины гуманитарный груз на общую сумму 150 тысяч долларов. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщило министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, пишет DW.

В частности, в Луганский противотуберкулезный диспансер доставлено медицинское оборудование для диагностики и лечения туберкулеза.

"Вспышка заболевания туберкулезом и риск распространения болезни среди населения, которое проживает на подконтрольных, так и неподконтрольных правительству Украины территориях до сих пор остается проблемой", - сообщает министерство.

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Планируется, что новое оборудование сократит диагностирования болезни от двух недель до двух дней, что позволит предотвратить распространение заболевания полирезистентного туберкулеза в регионе и за его пределами.

В течение 2016-2017 годов правительство Швейцарии направило в Украину 720 тонн гуманитарного груза общей стоимостью 1,45 миллиона долларов и 1635 тонн химических реагентов для очистки воды, медицинское оборудование, лабораторию для раннего выявления возбудителей туберкулеза и аппарат для определения вирусов гриппа А и гриппа В на сумму 1,48 миллиона швейцарских франков.