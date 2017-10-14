По случаю праздника защитники Житомирской области получили награды от председателя ОГА

Сегодня по случаю праздника защитники Житомирщины получили награды от главы облгосадминистрации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, по случаю Дня защитника Украины советник председателя Житомирской ОГА по вопросам социальной защиты участников боевых действий Виталий Сахацкий поздравил военнослужащих Житомирщины с праздником.

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Грамоты и благодарности от руководства области Сахацкий вручил сегодня, 14 октября, в Житомире во время неформального общения с бойцами 95 отдельной аэромобильной бригады и добровольческого батальона.

От имени председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича он пожелал защитникам крепкого здоровья, силы и терпения. «Спасибо вам за то, что в свое время взяли на себя ответственность за жизни украинцев. И спасибо за то, что и сейчас преданно и смело служите нашей Родине. Пусть всегда будет мир в ваших домах, в ваших сердцах и в нашей Украине», – поздравил бойцов Сахацкий и вручил им почетные грамоты от облгосадминистрации и благодарности от областного совета.

К поздравлениям также присоединился Центр помощи участникам АТО при облгосадминистрации, представители которого вручили подарки военным.