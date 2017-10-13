Впереди - "длинные" выходные: украинцы будут отдыхать три дня подряд
11:58, 13 октября 2017Общество
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По случаю празднования Дня защитника Украины граждане нашей страны будут отдыхать три дня подряд.
Украинцы будут отдыхать 14-16 октября / фото УНИАН
У украинцев впереди "длинные" выходные, которые приходятся на 14, 15 и 16 октября.
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14 октября (суббота, поэтому переносится на понедельник, - УНИАН.) предусмотрено выходной в честь Дня защитника Украины. Учитывая это, украинцы смогут отдыхать три дня подряд.
Кроме того, компаниям рекомендовано организовать сокращенный рабочий день перед праздничным – на один час.
Как сообщал УНИАН, в августе у граждан Украины были дополнительные выходные дни в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины 24 августа.
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