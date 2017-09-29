"Встретимся в свободной Украине": Сущенко и Умеров обменялись письмами

Заключенные Россией журналист Роман Сущенко и лидер крымских татар Ильми Умеров обменялись письмами. Об этом говорится в Facebook адвоката Марка Фейгина и Ильми Умерова.

"Политзаключенный Роман Сущенко написал слова поддержки Ильми Умерову из Лефортовской тюрьмы", - написал Фейгин.

В письме украинский журналист выразил поддержку недавно заключенному Умерову.

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"Уважаемый Ильми! Примите мои слова поддержки, уважения и восхищения вашей стойкостью, мужеством и мудростью", - написал Сущенко.

На следующий день, Умеров ответил на письмо Сущенко и выставил его копию в Facebook.

"Ровно год назад арестовали Романа Сущенко. Вчера он написал мне письмо поддержки в связи с обвинительным приговором. Пишу ответ...", - сообщил Умеров.

В письме Умеров отметил, что их обоих связывает правда и любовь к Родине.

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"Уважаемый Роман, уже год как вы находитесь в российской тюрьме по надуманным обвинениям. Нас объединяет не только сфабрикованность уголовных дел, но и, что значительно важнее, любовь к Родине и наша правота. Желаю вам стойкости и мужества. Мы обязательно встретимся в свободной Украине", - написал Умеров.