Правительство предлагает отменить паспорта

Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду Украины проект Закона Украины “О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины”.

Законопроект размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Как отмечено в пояснительной записке, проектом закона предусматривается определить перечень документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины: удостоверение гражданина Украины, свидетельство о принадлежности к гражданству Украины, паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, дипломатический паспорт Украины, служебный паспорт Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину.

Предлагается определить основным документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины на территории Украины, удостоверение гражданина Украины (на сегодня – паспорт гражданина Украины), а документом для пересечения государственной границы Украины и пребывания за границей, - паспорт гражданина Украины (на сегодня - паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

По предложению Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел проездной документ ребенка проектом не определяется как документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, поскольку документирование граждан Украины, которые не достигли 18-летнего возраста и самостоятельно выезжают за границу, проездным документом ребенка не отвечает общепринятой международной практике. В связи с этим украинский проездной документ ребенка некоторыми государствами не признается.