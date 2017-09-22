У меня нет известий от семьи: Дженнифер Лопес без макияжа записала обращение (видео)

Певица Дженнифер Лопес не остается в стороне от чужого горя. После высказанного соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в Мексике, артиска привлекла внимание фанов к трагедии в Пуэрто-Рико.

Островной стране невероятный ущерб нанес ураган "Мария", что пришел после страшной "Ирмы".

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Джей Ло без макияжа записала обращение, где утверждает – до сих пор не слышала вестей от своей семьи, что находится там.