В Украину без разрешения можно ввезти не больше двух мобилок

С сегодняшнего дня в Украину без разрешения можно ввезти не более двух мобильных телефонов.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1405 от 19 марта 2009 г. «Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучающих устройств, для ввоза которых, в том числе перемещения в международных почтовых отправлениях и международных экспресс-отправлениях, не нужны разрешения», текстом которого располагает УНИАН.

Кроме мобильных телефонов, без разрешения можно ввезти в Украину: не более десяти радиомикрофонов; одну радиостанцию СВ-диапазона (26.975...27.405) МГц, в том числе если она установлена на транспортном средстве; один абонентский терминал глобальной системы подвижной спутниковой связи; не более двух телефонных аппаратов для проводной (фиксированной) связи в сочетании с беспроводной трубкой |(в комплекте до 6 беспроводных трубок на 1 базу) стандарта DECT со средней мощностью излучения до 10 МВт, кроме офисных Радио-АТС; не более двух приемников для определения местонахождения (GPS), в том числе установленных на транспортном средстве; не более четырех средств охранной сигнализации, которая используется в моторных транспортных средствах, в том числе установленных на транспортном средстве, в состав которого входит радиопередающее устройство с мощностью излучения до 10 МВт включительно; не более четырех детских радиопереговорных средств, которые работают в диапазоне 26,975...27,283 Мгц, с мощностью излучения до 10 МВт включительно; не более четырех детских радиоуправляемых игрушек, которые работают в диапазоне 26,975...27,283 Мгц, с мощностью излучения до 10 МВт; не более четырех транспондеров системы мониторинга письменной корреспонденции в рамках системы РЕЙМС; не более двух цифровых портативных машин автоматической обработки информации массой до 10 кг (ноутбук); не более четырех адаптеров радиодоступа для применения в персональных компьютерах; не более четырех USB-адаптеров радиодоступа для применения в персональных компьютерах; не более двух микротелефонных гарнитур, которые соединяются с помощью радиоинтерфейса (WiFi, Bluetooth) с другими устройствами (радиотелефон, компьютер и тому подобное); один комплект средств радиосвязи УКВ-диапазона для обеспечения работы судейских коллегий при проведении спортивных соревнований; не более четырех беспроводных наушников с мощностью излучения до 10 МмВт; не более двух карманных машинок для записывания, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями, которые содержат в своем составе передатчик или передатчик и приемник; не более двух видеокамер покадрового изображения и других записывающих цифровых видеокамер, которые содержат в своем составе передатчик или передатчик и приемник; не более двух аппаратов с приборами на основе микропроцессора с вмонтированным модемом для доступа в Интернет и с функцией интерактивного обмена информацией, способных принимать телевизионные сигналы (цифровой декодер с функцией связи), который содержит в своем составе передатчик или передатчик и приемник.

На остальные радиоэлектронные средства (или их количество, отличающееся от определенного решением НКРС №1405) требуются разрешения, согласно решению №1406 от 19 марта 2009 г. «Об утверждении Перечня товаров с указанием их кодов согласно УКТВЭД, на которые государственным предприятием "Украинский государственный центр радиочастот" выдаются документы, необходимые для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров».

Одновременно НКРС приняла решение о прекращении действия решения НКРС №820 от 11 июля 2007 г. "Об утверждении Перечня товаров (с указанием их кодов согласно УКТВЭД), на которые Украинским государственным центром радиочастот предоставляются разрешения на ввоз в Украину".

Справка УНИАН. Перечень радиоэлектронных средств и радиоизлучающих устройств, для ввоза которых из-за границы не нужны разрешения, был утвержден Госкомсвязи еще в 2000 году (№678/4899 от 2 октября 2000 г.). Позже этот приказ был отменен приказом Минтранссвязи (№600/12474 от 24 мая 2006 г.) «Об утрате действия некоторых приказов Государственного комитета связи и информатизации Украины» с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с законами Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" и "О телекоммуникациях".