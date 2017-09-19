Житомирская делегация представлена в Одессе на ХІІІ Украинском муниципальном форуме

Житомирская делегация принимает участие в ХІІІ Украинском муниципальном форуме в Одессе. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

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Как отмечается в сообщении, 18-20 сентября Ассоциация городов Украины проводит в Одессе XIII Украинский муниципальный форум.

« Это традиционное ежегодное мероприятие является площадкой для обсуждения вопросов и выработки общей позиции органов государственной власти и Ассоциации городов Украины относительно развития местного самоуправления, совершенствование законодательной базы, решения конкретных проблем обеспечения жизнедеятельности территориальных общин»,- сказано в сообщении.

Также отмечается, что в форуме принимают участие: председатели общин-членов Ассоциации городов Украины ( АГУ - УНИАН), представители парламента, правительства и профильных министерств, а также проектов международной технической помощи – партнеров АГУ, экспертной среды. Житомирскую область на форуме представляют городские головы: Житомира - Сергей Сухомлин, Новоград-Волынского - Виктор Весельский, Коростеня - Владимир Москаленко, Барановки - Анатолий Душко, Малина - Алексей Шостак и председатель Станишовки Юрий Матвийчук.