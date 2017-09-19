Медики областных учреждений здравоохранения Житомирщины обсудили насущные вопросы отрасли

Руководители областных учреждений здравоохранения Житомирщины обсудили насущные вопросы, которые необходимо решить до конца года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА, это совещание состоялось сегодня, 19 сентября, при участии председателя областного совета Владимира Ширмы и заместителя председателя облгосадминистрации Ярослава Лагуты.

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Среди вопросов, над которыми работают сегодня руководители медицинских учреждений, является приведение в соответствие численности работников и койко-мест, просчет выплат заработной платы и необходимого количества горюче-смазочных материалов. «По поручению председателя облгосадминистрации Игоря Гундича, до 1 октября вы должны подать расчеты и свои предложения по оптимизации расходов. Мы будем сравнивать с расчетной цифрой поступлений из госбюджета и тогда делать выводы», – отметил, в частности, Лагута.

В целом же, из государственного бюджета на 2017 год Житомирская область получила на отрасль здравоохранения 1,7 млрд грн медицинской субвенции.