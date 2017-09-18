В Саакашвили перед рассмотрением дела о "прорыве" полетели яйца (фото)

18:12, 18 сентября 2017
Общество
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По словам журналистки,  сразу после прибытия в экс-главу Одесской ОГА полетели яйца.

Саакашвили встречали его сторонники и противники / фото twitter.com/OlesyaBida

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили приехал в Мостиский райсуд Львовской области, где рассматривается дело о пресечении границы ним и его сторонниками. В него полетели яйца, пишет в своем Twitter журналистка Олеся Бида.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

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Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

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